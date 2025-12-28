Йеспер Братт вышел на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории «Нью-Джерси»

В Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» завершился матч регулярного чемпионата, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости выиграли матч в овертайме со счётом 4:3.

У хозяев дублем отличился Йеспер Братт, ещё одна шайба на счету Коди Гласса. Первый гол в матче помог Братту набрать 477-е очко в НХЛ. Проводящий всю карьеру в НХЛ в стане «дьяволов» шведский нападающий вышел на чистое шестое место в списке лучших бомбардиров в истории «Нью-Джерси», превзойдя показатель защитника Скотта Нидермайера (476).

Клубный рекорд принадлежит Патрику Элиашу (1025), второе место занимает Джон Маклин (701), топ-3 замыкает Трэвис Зэйджак (550). В пятёрку лучших также входят Кирк Мюллер (520) и Скотт Гомес (484). В активе Братта теперь стало 478 очков.