Овечкин улучшил ещё два своих рекорда за карьеру в НХЛ, забив в ворота «Нью-Джерси»
В Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» завершился матч регулярного чемпионата, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости выиграли матч в овертайме со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Овечкин) – 19:59 1:1 Братт (Хишир, Ноэсен) – 24:56 (pp) 1:2 Бовиллье (Протас) – 37:33 2:2 Братт – 47:00 3:2 Гласс (Браун, Диллон) – 47:32 3:3 Овечкин (Сандин, Протас) – 49:17 3:4 Чикран (Дауд, Строум) – 64:06
В третьем периоде заброшенной шайбой отметился лучший снайпер в истории регулярных первенств НХЛ российский нападающий гостей Александр Овечкин.
Таким образом, капитан «Вашингтона» улучшил ещё два своих рекорда за карьеру в североамериканской лиге, помимо непосредственно своего достижения по заброшенным шайбам в регулярках НХЛ.
40-летний форвард забросил 152-ю шайбу, которая помогла «Вашингтону» сравнять счёт в матче. Также российский нападающий отправил в ворота соперников 342-ю шайбу в третьих периодах.
