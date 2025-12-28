Овечкин улучшил ещё два своих рекорда за карьеру в НХЛ, забив в ворота «Нью-Джерси»

В Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» завершился матч регулярного чемпионата, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости выиграли матч в овертайме со счётом 4:3.

В третьем периоде заброшенной шайбой отметился лучший снайпер в истории регулярных первенств НХЛ российский нападающий гостей Александр Овечкин.

Таким образом, капитан «Вашингтона» улучшил ещё два своих рекорда за карьеру в североамериканской лиге, помимо непосредственно своего достижения по заброшенным шайбам в регулярках НХЛ.

40-летний форвард забросил 152-ю шайбу, которая помогла «Вашингтону» сравнять счёт в матче. Также российский нападающий отправил в ворота соперников 342-ю шайбу в третьих периодах.