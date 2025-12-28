Скидки
Овечкин улучшил ещё два своих рекорда за карьеру в НХЛ, забив в ворота «Нью-Джерси»

В Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» завершился матч регулярного чемпионата, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости выиграли матч в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Овечкин) – 19:59     1:1 Братт (Хишир, Ноэсен) – 24:56 (pp)     1:2 Бовиллье (Протас) – 37:33     2:2 Братт – 47:00     3:2 Гласс (Браун, Диллон) – 47:32     3:3 Овечкин (Сандин, Протас) – 49:17     3:4 Чикран (Дауд, Строум) – 64:06    

В третьем периоде заброшенной шайбой отметился лучший снайпер в истории регулярных первенств НХЛ российский нападающий гостей Александр Овечкин.

Таким образом, капитан «Вашингтона» улучшил ещё два своих рекорда за карьеру в североамериканской лиге, помимо непосредственно своего достижения по заброшенным шайбам в регулярках НХЛ.

40-летний форвард забросил 152-ю шайбу, которая помогла «Вашингтону» сравнять счёт в матче. Также российский нападающий отправил в ворота соперников 342-ю шайбу в третьих периодах.

