Сент-Луис Блюз – Нэшвилл Предаторз, результат матча 28 декабря 2025, счет 3:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Сент-Луис» обыграл на своём льду «Нэшвилл» в НХЛ, у Бучневича и Свечкова по голу
Комментарии

В ночь с 27 на 28 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Энтерпрайз-центра» (Сент-Луис, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
3 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Шенн (Фаулер, Дворски) – 08:45 (pp)     1:1 Джост (Хаг) – 11:41     2:1 Бучневич (Томас) – 18:14     3:1 Бучневич (Томас, Броберг) – 44:40     3:2 Свечков (Хаула, Хаг) – 52:03 (sh)    

Российские хоккеисты Павел Бучневич («Блюз») и Фёдор Свечков («Предаторз») отметились заброшенными шайбами.

