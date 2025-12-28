«Сент-Луис» обыграл на своём льду «Нэшвилл» в НХЛ, у Бучневича и Свечкова по голу

В ночь с 27 на 28 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Энтерпрайз-центра» (Сент-Луис, США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

Российские хоккеисты Павел Бучневич («Блюз») и Фёдор Свечков («Предаторз») отметились заброшенными шайбами.