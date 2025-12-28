Кучеров вышел на чистое четвёртое место в истории «Тампы» по победным голам в НХЛ
В ночь с 27 на 28 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Амерант Банк Арене» (Санрайз, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Луостаринен (Самоскевич, Родригес) – 05:37 1:1 Гюнцель (Чирелли) – 13:05 (sh) 1:2 Хольмберг (Гурд, Карлайл) – 19:52 1:3 Кучеров (Пойнт, Гонсалвес) – 22:31 2:3 Маршан (Беннетт, Райнхарт) – 27:05 (pp) 2:4 Кучеров – 59:04
Одну из шайб за «Тампу» забросил российский нападающий Никита Кучеров. Его гол оказался победным в матче. Никита в 61-й раз за карьеру в регулярных первенствах НХЛ принёс победу «молниям», благодаря чему вышел на чистое четвёртое место в клубной истории по этому показателю.
Сегодня Никита превзошёл показатель Венсана Лекавалье (60). Клубный рекорд принадлежит Стивену Стэмкосу (85). Второе место занимает Мартен Сан-Луи (64), топ-3 замыкает Брэйден Пойнт (63).
