Кучеров вышел на чистое четвёртое место в истории «Тампы» по победным голам в НХЛ

В ночь с 27 на 28 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла на льду «Амерант Банк Арене» (Санрайз, США) и закончилась победой гостей со счётом 4:2.

Одну из шайб за «Тампу» забросил российский нападающий Никита Кучеров. Его гол оказался победным в матче. Никита в 61-й раз за карьеру в регулярных первенствах НХЛ принёс победу «молниям», благодаря чему вышел на чистое четвёртое место в клубной истории по этому показателю.

Сегодня Никита превзошёл показатель Венсана Лекавалье (60). Клубный рекорд принадлежит Стивену Стэмкосу (85). Второе место занимает Мартен Сан-Луи (64), топ-3 замыкает Брэйден Пойнт (63).