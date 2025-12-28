Сборная Чехии разгромила Данию на молодёжном ЧМ по хоккею — 2026
Поделиться
В ночь с 27 на 28 декабря завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Дании и Чехии. Игра прошла на льду «3М Арена Мариуччи» (Миннеаполис, штат Миннесота, США) и закончилась победой чехов со счётом 7:2.
U20 ЧМ-2026 . Группа B
28 декабря 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Дания U20
Окончен
2 : 7
Чехия U20
0:1 Чихар (Галвас, Нестрашил) – 02:56 (5x5) 1:1 Петерсен (Грин, Ольсен) – 05:53 (5x5) 1:2 Кубиэса (Сикора, Галвас) – 11:57 (5x4) 1:3 Нестрашил (Иржичек, Бенак) – 21:45 (5x4) 2:3 Ларсен (Берентсен) – 24:39 (5x5) 2:4 Иржичек (Новотны, Нестрашил) – 31:20 (5x5) 2:5 Хох (Клима) – 35:01 (5x5) 2:6 Галвас (Сикора, Новотны) – 45:41 (5x4) 2:7 Земличка – 46:39 (5x5)
В составе датской сборной шайбы забросили Тристан Петерсен и Оливер Ларсен.
В составе чешской сборной голы записали на свой счёт Войцех Чихар, Матей Кубиэса, Вацлав Нестрашил, Адам Иржичек, Степан Хох, Томаш Галвас и Рихард Земличка.
В следующем матче сборная Дании встретится с Канадой 30 декабря. Национальная команда Чехии сыграет со сборной Финляндии 29 декабря.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 28 декабря 2025
-
07:45
-
07:25
-
07:03
-
06:50
-
06:44
-
06:42
-
06:37
-
06:25
-
06:15
-
06:07
-
06:02
-
05:55
-
05:54
-
05:54
-
05:47
-
05:45
-
05:42
-
05:35
-
05:22
-
04:55
-
04:50
-
04:49
-
04:17
-
03:59
-
03:40
-
03:21
-
02:58
-
02:19
-
01:55
-
01:17
-
00:38
- 27 декабря 2025
-
23:58
-
23:48
-
23:36
-
23:16