Сборная Чехии разгромила Данию на молодёжном ЧМ по хоккею — 2026

В ночь с 27 на 28 декабря завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Дании и Чехии. Игра прошла на льду «3М Арена Мариуччи» (Миннеаполис, штат Миннесота, США) и закончилась победой чехов со счётом 7:2.

В составе датской сборной шайбы забросили Тристан Петерсен и Оливер Ларсен.

В составе чешской сборной голы записали на свой счёт Войцех Чихар, Матей Кубиэса, Вацлав Нестрашил, Адам Иржичек, Степан Хох, Томаш Галвас и Рихард Земличка.

В следующем матче сборная Дании встретится с Канадой 30 декабря. Национальная команда Чехии сыграет со сборной Финляндии 29 декабря.