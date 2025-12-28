Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дания U20 – Чехия U20, результат матча 28 декабря 2025 года, счет 2:7, МЧМ 2026

Сборная Чехии разгромила Данию на молодёжном ЧМ по хоккею — 2026
Комментарии

В ночь с 27 на 28 декабря завершился матч молодёжного чемпионата мира по хоккею — 2026, в котором встречались сборные Дании и Чехии. Игра прошла на льду «3М Арена Мариуччи» (Миннеаполис, штат Миннесота, США) и закончилась победой чехов со счётом 7:2.

U20 ЧМ-2026 . Группа B
28 декабря 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Дания U20
Окончен
2 : 7
Чехия U20
0:1 Чихар (Галвас, Нестрашил) – 02:56 (5x5)     1:1 Петерсен (Грин, Ольсен) – 05:53 (5x5)     1:2 Кубиэса (Сикора, Галвас) – 11:57 (5x4)     1:3 Нестрашил (Иржичек, Бенак) – 21:45 (5x4)     2:3 Ларсен (Берентсен) – 24:39 (5x5)     2:4 Иржичек (Новотны, Нестрашил) – 31:20 (5x5)     2:5 Хох (Клима) – 35:01 (5x5)     2:6 Галвас (Сикора, Новотны) – 45:41 (5x4)     2:7 Земличка – 46:39 (5x5)    

В составе датской сборной шайбы забросили Тристан Петерсен и Оливер Ларсен.

В составе чешской сборной голы записали на свой счёт Войцех Чихар, Матей Кубиэса, Вацлав Нестрашил, Адам Иржичек, Степан Хох, Томаш Галвас и Рихард Земличка.

В следующем матче сборная Дании встретится с Канадой 30 декабря. Национальная команда Чехии сыграет со сборной Финляндии 29 декабря.

Материалы по теме
Видео
Видео 912-й шайбы Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ
Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android