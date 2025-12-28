Александр Овечкин прервал свою худшую безголевую серию в сезоне

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4 ОТ), который прошёл на льду арены «Пруденшиал-центр» (Ньюарк, США), благодаря чему прервал свою худшую безголевую серию сезона.

Перед этим матчей именитый российский хоккеист не мог поразить ворота соперников в девяти встречах подряд. В последний раз он забивал 4 декабря в ворота «Сан-Хосе». В той встрече россиянин оформил дубль.

Таким образом, теперь в активе Овечкина 15 голов и 18 результативных передач в 38 матчах текущего сезона регулярки. В следующем матче «Вашингтон» проведёт выездную встречу с «Флоридой».

Овечкин встретился с собакой, названной в его честь