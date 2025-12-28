Александр Овечкин прервал свою худшую безголевую серию в сезоне
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4 ОТ), который прошёл на льду арены «Пруденшиал-центр» (Ньюарк, США), благодаря чему прервал свою худшую безголевую серию сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Овечкин) – 19:59 1:1 Братт (Хишир, Ноэсен) – 24:56 (pp) 1:2 Бовиллье (Протас) – 37:33 2:2 Братт – 47:00 3:2 Гласс (Браун, Диллон) – 47:32 3:3 Овечкин (Сандин, Протас) – 49:17 3:4 Чикран (Дауд, Строум) – 64:06
Перед этим матчей именитый российский хоккеист не мог поразить ворота соперников в девяти встречах подряд. В последний раз он забивал 4 декабря в ворота «Сан-Хосе». В той встрече россиянин оформил дубль.
Таким образом, теперь в активе Овечкина 15 голов и 18 результативных передач в 38 матчах текущего сезона регулярки. В следующем матче «Вашингтон» проведёт выездную встречу с «Флоридой».
Овечкин встретился с собакой, названной в его честь
