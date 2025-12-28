Александр Овечкин повторил достижение Стива Айзермана за карьеру в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4 ОТ), который прошёл на льду арены «Пруденшиал-центра» (Ньюарк, США), благодаря чему вписал своё имя в историю.

Теперь Овечкин за карьеру отличился 132 раза в декабре, проведя 239 игр. По этому показателю он делит третью строчку с легендарным Стивом Айзерманом, у которого также 132 гола, но за 251 матч.

Лидером рейтинга остается Уэйн Гретцки — 157 шайб в 233 декабрьских встречах. Второе место занимает Горди Хоу (141 гол в 327 матчах). Пятую позицию удерживает Яромир Ягр — 131 шайба в 295 играх.

Среди действующих хоккеистов ближе всех к лидерам находится Сидни Кросби, на счету которого 94 гола в декабрьских матчах (223 игры).

