Александр Овечкин повторил достижение Стива Айзермана за карьеру в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:4 ОТ), который прошёл на льду арены «Пруденшиал-центра» (Ньюарк, США), благодаря чему вписал своё имя в историю.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Овечкин) – 19:59     1:1 Братт (Хишир, Ноэсен) – 24:56 (pp)     1:2 Бовиллье (Протас) – 37:33     2:2 Братт – 47:00     3:2 Гласс (Браун, Диллон) – 47:32     3:3 Овечкин (Сандин, Протас) – 49:17     3:4 Чикран (Дауд, Строум) – 64:06    

Теперь Овечкин за карьеру отличился 132 раза в декабре, проведя 239 игр. По этому показателю он делит третью строчку с легендарным Стивом Айзерманом, у которого также 132 гола, но за 251 матч.

Лидером рейтинга остается Уэйн Гретцки — 157 шайб в 233 декабрьских встречах. Второе место занимает Горди Хоу (141 гол в 327 матчах). Пятую позицию удерживает Яромир Ягр — 131 шайба в 295 играх.

Среди действующих хоккеистов ближе всех к лидерам находится Сидни Кросби, на счету которого 94 гола в декабрьских матчах (223 игры).

Овечкин встретился с собакой, названной в его честь

