Результаты матчей молодёжного ЧМ на 28 декабря 2025 года

В ночь с 27 на 28 декабря мск состоялись четыре матча молодёжного чемпионата мира — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей МЧМ с 27 на 28 декабря 2025 года:

Сборная Словакии U20 — сборная Германии U20 — 4:1;

Сборная Латвии U20 — сборная Канады U20 — 1:2 (ОТ);

Сборная США U20 — сборная Швейцарии U20 — 2:1;

Сборная Дании U20 — сборная Чехии U20 — 2:7.

Групповой турнир проходит с 26 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.