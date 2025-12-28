Капризов обошёл Габорика по очкам в равных составах за «Миннесоту»
Российский нападающий Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой за «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ) и набрал своё 285-е очко в равных составах за карьеру.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 4
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Моррисси (Коннор, Виларди) – 11:36 1:1 Болди (Сперджен, Хьюз) – 18:29 1:2 Капризов (Цуккарелло, Юров) – 27:33 2:2 Коннор (Шайфли, Виларди) – 37:56 3:2 Шайфли (Тэйвз) – 39:57 3:3 Цуккарелло (Капризов, Хьюз) – 59:38 (pp) 3:4 Болди (Хьюз, Капризов) – 60:39
По этому показателю Капризов обошёл словацкого хоккеиста Мариана Габорика (284) и вышел на чистое второе место в истории «Уайлд». Впереди остался только финский форвард Микко Койву, на счету которого 433 очка.
28-летний российский нападающий Кирилл Капризов в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ набрал 46 очков (23 заброшенные шайбы и 23 результативные передачи).
