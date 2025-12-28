Капризов обошёл Габорика по очкам в равных составах за «Миннесоту»

Российский нападающий Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой за «Миннесоту Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ) и набрал своё 285-е очко в равных составах за карьеру.

По этому показателю Капризов обошёл словацкого хоккеиста Мариана Габорика (284) и вышел на чистое второе место в истории «Уайлд». Впереди остался только финский форвард Микко Койву, на счету которого 433 очка.

28-летний российский нападающий Кирилл Капризов в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ набрал 46 очков (23 заброшенные шайбы и 23 результативные передачи).