Турнирные таблицы после второго игрового дня МЧМ по хоккею

В ночь с 27 на 28 декабря мск состоялись четыре матча молодёжного чемпионата мира — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с положением в турнирных таблицах групп А и В турнира.

Первое место в группе А занимает национальная команда США, набравшая шесть очков. На второй и третьей строчке находятся сборные Швеции и Словакии, у которых по три очка. Последние два места занимают команды Швейцарии и Германии.

Группу В возглавляет сборная Канады, у которой в активе пять очков. Вторую и третью строчку занимают команды Финляндии и Чехии, набравшие по три очка. На четвёртом месте идёт команда Латвии с одним очком. Замыкает таблицу Дания.

Групповой турнир проходит с 26 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.