Расписание матчей МХЛ на 28 декабря 2025 года

Сегодня, 28 декабря, пройдут девять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 28 декабря 2025 года (время московское):

9:00. «Сахалинские Акулы» – ХК «Капитан»;

11:00. «Мамонты Югры» – «Спутник»;

11:00. «Тюменский Легион» – «Локо-76»;

12:00. «АКМ-Юниор» – «Красная Машина-Юниор»;

13:00. «Красноярские Рыси» – «Снежные Барсы»;

13:00. МХК «Динамо» СПб – МХК «Атлант»;

13:00. «Крылья Советов» – «Академия Михайлова»;

13:00. МХК «Спартак» – «Красная Армия»;

14:00. «АКМ Новомосковск» – «Ладья».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 61 очком после 34 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 54 очка после 36 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.