«Некрасивая, временами ужасная». Тренер «Вашингтона» Карбери — об игре клуба с «Дэвилз»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о матче с «Нью-Джерси Дэвилз» в регулярном чемпионате НХЛ, который состоялся сегодня, 28 декабря.

«Это было просто проявление стойкости «Вашингтона». Игра была некрасивая, временами откровенно ужасная — нас прижимали к своим воротам. Но мы продолжали бороться и в отдельных отрезках сумели перехватить инициативу», — сказал Карбери в интервью после окончания встречи.

Напомним, «Вашингтон» выиграл матч в овертайме со счётом 4:3. Заброшенной шайбой в этой игре отметился капитан столичной команды Александр Овечкин. Он также записал в свой актив результативную передачу.

Игроки «Вашингтона» описали чувства от рекордной шайбы Овечкина