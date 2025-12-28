Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Некрасивая, временами ужасная». Тренер «Вашингтона» Карбери — об игре клуба с «Дэвилз»

«Некрасивая, временами ужасная». Тренер «Вашингтона» Карбери — об игре клуба с «Дэвилз»
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о матче с «Нью-Джерси Дэвилз» в регулярном чемпионате НХЛ, который состоялся сегодня, 28 декабря.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Овечкин) – 19:59     1:1 Братт (Хишир, Ноэсен) – 24:56 (pp)     1:2 Бовиллье (Протас) – 37:33     2:2 Братт – 47:00     3:2 Гласс (Браун, Диллон) – 47:32     3:3 Овечкин (Сандин, Протас) – 49:17     3:4 Чикран (Дауд, Строум) – 64:06    

«Это было просто проявление стойкости «Вашингтона». Игра была некрасивая, временами откровенно ужасная — нас прижимали к своим воротам. Но мы продолжали бороться и в отдельных отрезках сумели перехватить инициативу», — сказал Карбери в интервью после окончания встречи.

Напомним, «Вашингтон» выиграл матч в овертайме со счётом 4:3. Заброшенной шайбой в этой игре отметился капитан столичной команды Александр Овечкин. Он также записал в свой актив результативную передачу.

Игроки «Вашингтона» описали чувства от рекордной шайбы Овечкина

Материалы по теме
Видео
Гол и ассист Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android