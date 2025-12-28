«Некрасивая, временами ужасная». Тренер «Вашингтона» Карбери — об игре клуба с «Дэвилз»
Поделиться
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о матче с «Нью-Джерси Дэвилз» в регулярном чемпионате НХЛ, который состоялся сегодня, 28 декабря.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Овечкин) – 19:59 1:1 Братт (Хишир, Ноэсен) – 24:56 (pp) 1:2 Бовиллье (Протас) – 37:33 2:2 Братт – 47:00 3:2 Гласс (Браун, Диллон) – 47:32 3:3 Овечкин (Сандин, Протас) – 49:17 3:4 Чикран (Дауд, Строум) – 64:06
«Это было просто проявление стойкости «Вашингтона». Игра была некрасивая, временами откровенно ужасная — нас прижимали к своим воротам. Но мы продолжали бороться и в отдельных отрезках сумели перехватить инициативу», — сказал Карбери в интервью после окончания встречи.
Напомним, «Вашингтон» выиграл матч в овертайме со счётом 4:3. Заброшенной шайбой в этой игре отметился капитан столичной команды Александр Овечкин. Он также записал в свой актив результативную передачу.
Игроки «Вашингтона» описали чувства от рекордной шайбы Овечкина
Комментарии
- 28 декабря 2025
-
09:30
-
09:28
-
09:10
-
09:04
-
09:00
-
08:57
-
08:50
-
08:49
-
08:44
-
08:40
-
08:16
-
08:09
-
08:02
-
07:45
-
07:25
-
07:03
-
06:50
-
06:44
-
06:42
-
06:37
-
06:25
-
06:15
-
06:07
-
06:02
-
05:55
-
05:54
-
05:54
-
05:47
-
05:45
-
05:42
-
05:35
-
05:22
-
04:55
-
04:50
-
04:49