Овечкин прервал безголевую серию, «Астон Вилла» обыграла «Челси». Главное к утру
Российский форвард Александр Овечкин прервал безголевую серию и оформил гол+пас в победном матче «Вашингтон Кэпиталз» с «Нью-Джерси Дэвилз» в НХЛ, «Астон Вилла» обыграла «Челси» в матче 18-го тура АПЛ, две шайбы российского нападающего Никиты Кучерова и 24 отражённых броска Андрея Василевского в матче между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флоридой Пантерз» Сергея Бобровского. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол и ассист Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ.
- Дубль Уоткинса помог «Астон Вилле» переиграть «Челси» в матче 18-го тура АПЛ.
- Дубль Кучерова и 24 отражённых броска Василевского принесли «Тампе» победу над «Флоридой».
- Елена Рыбакина уверенно обыграла Белинду Бенчич на турнире в Китае
- Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Виннипег» в овертайме, у Юрова ассист.
- «Бруклин» обыграл «Миннесоту» в матче НБА. У Егора Дёмина — семь очков.
- Овечкин улучшил ещё два своих рекорда за карьеру в НХЛ, забив в ворота «Нью-Джерси».
- Сборная Канады в овертайме обыграла Латвию на МЧМ-2026.
- Сборная Нигерии едва не упустила победу в матче Кубка африканских наций с командой Туниса.
- ИИХФ начала расследование инцидента после матча Канады и Чехии на МЧМ-2026.
- Сборная США обыграла Швейцарию, возглавив группу А на молодёжном ЧМ-2026.
