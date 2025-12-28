Овечкин прервал безголевую серию, «Астон Вилла» обыграла «Челси». Главное к утру

Российский форвард Александр Овечкин прервал безголевую серию и оформил гол+пас в победном матче «Вашингтон Кэпиталз» с «Нью-Джерси Дэвилз» в НХЛ, «Астон Вилла» обыграла «Челси» в матче 18-го тура АПЛ, две шайбы российского нападающего Никиты Кучерова и 24 отражённых броска Андрея Василевского в матче между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флоридой Пантерз» Сергея Бобровского. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».