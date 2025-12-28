Скидки
28 декабря главные новости спорта, хоккей, НХЛ, футбол, АПЛ, МЧМ-2026, Александр Овечкин, КАН, баскетбол, НБА

Овечкин прервал безголевую серию, «Астон Вилла» обыграла «Челси». Главное к утру
Комментарии

Российский форвард Александр Овечкин прервал безголевую серию и оформил гол+пас в победном матче «Вашингтон Кэпиталз» с «Нью-Джерси Дэвилз» в НХЛ, «Астон Вилла» обыграла «Челси» в матче 18-го тура АПЛ, две шайбы российского нападающего Никиты Кучерова и 24 отражённых броска Андрея Василевского в матче между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флоридой Пантерз» Сергея Бобровского. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол и ассист Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси» в НХЛ.
  2. Дубль Уоткинса помог «Астон Вилле» переиграть «Челси» в матче 18-го тура АПЛ.
  3. Дубль Кучерова и 24 отражённых броска Василевского принесли «Тампе» победу над «Флоридой».
  4. Елена Рыбакина уверенно обыграла Белинду Бенчич на турнире в Китае
  5. Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Виннипег» в овертайме, у Юрова ассист.
  6. «Бруклин» обыграл «Миннесоту» в матче НБА. У Егора Дёмина — семь очков.
  7. Овечкин улучшил ещё два своих рекорда за карьеру в НХЛ, забив в ворота «Нью-Джерси».
  8. Сборная Канады в овертайме обыграла Латвию на МЧМ-2026.
  9. Сборная Нигерии едва не упустила победу в матче Кубка африканских наций с командой Туниса.
  10. ИИХФ начала расследование инцидента после матча Канады и Чехии на МЧМ-2026.
  11. Сборная США обыграла Швейцарию, возглавив группу А на молодёжном ЧМ-2026.
