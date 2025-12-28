Расписание матчей КХЛ на 28 декабря 2025 года

Сегодня, 28 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 28 декабря 2025 года (время московское):

10:00. «Адмирал» – «Сибирь»;

14:00. «Авангард» – «Лада»;

14:00. «Нефтехимик» – «Торпедо»;

14:30. «Салават Юлаев» – «Северсталь»;

17:00. ЦСКА – «Спартак»;

17:00. ХК «Сочи» – СКА;

17:10. «Динамо» Мн – «Динамо» М.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 54 очками после 41 матча возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 60 очков после 38 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.