«Калгари» одержал победу над «Эдмонтоном», Кузнецов и Подколзин без очков

В ночь на 28 декабря в Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум», одержали хозяева со счётом 3:2.

В составе «Калгари» отличились Егор Шарангович, Райан Ломберг и Блейк Коулман. За «Эдмонтон» заброшенными шайбами отметились Эван Бушар и Коннор Макдэвид.

Российский защитник «Флэймз» Ян Кузнецов очков не набрал. Нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин также не смог отличиться в этой встрече.

В следующем матче «Калгари» примет «Бостон Брюинз», а «Эдмонтон» сыграет с «Виннипег Джетс» на выезде. Обе встречи состоятся в ночь на 30 декабря.