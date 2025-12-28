Скидки
Калгари Флэймз — Эдмонтон Ойлерз, результат матча 28 декабря 2025 года, счет 3:2, НХЛ 2025/2026

«Калгари» одержал победу над «Эдмонтоном», Кузнецов и Подколзин без очков
Комментарии

В ночь на 28 декабря в Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум», одержали хозяева со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Шарангович (Клапка) – 07:00     1:1 Бушар (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 08:36 (pp)     2:1 Ломберг – 23:28     3:1 Коулман (Баклунд, Баль) – 52:31     3:2 Макдэвид (Хайман, Бушар) – 55:23    

В составе «Калгари» отличились Егор Шарангович, Райан Ломберг и Блейк Коулман. За «Эдмонтон» заброшенными шайбами отметились Эван Бушар и Коннор Макдэвид.

Российский защитник «Флэймз» Ян Кузнецов очков не набрал. Нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин также не смог отличиться в этой встрече.

В следующем матче «Калгари» примет «Бостон Брюинз», а «Эдмонтон» сыграет с «Виннипег Джетс» на выезде. Обе встречи состоятся в ночь на 30 декабря.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
