«Калгари» одержал победу над «Эдмонтоном», Кузнецов и Подколзин без очков
В ночь на 28 декабря в Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум», одержали хозяева со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Шарангович (Клапка) – 07:00 1:1 Бушар (Драйзайтль, Ньюджент-Хопкинс) – 08:36 (pp) 2:1 Ломберг – 23:28 3:1 Коулман (Баклунд, Баль) – 52:31 3:2 Макдэвид (Хайман, Бушар) – 55:23
В составе «Калгари» отличились Егор Шарангович, Райан Ломберг и Блейк Коулман. За «Эдмонтон» заброшенными шайбами отметились Эван Бушар и Коннор Макдэвид.
Российский защитник «Флэймз» Ян Кузнецов очков не набрал. Нападающий «Ойлерз» Василий Подколзин также не смог отличиться в этой встрече.
В следующем матче «Калгари» примет «Бостон Брюинз», а «Эдмонтон» сыграет с «Виннипег Джетс» на выезде. Обе встречи состоятся в ночь на 30 декабря.
