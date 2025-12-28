Дебютный гол Чернышова помог «Сан-Хосе» обыграть «Ванкувер», у Орлова — пас
В ночь на 28 декабря в Ванкувере (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Роджерс-Арена», одержали гости со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 6
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Ривз (Гудроу, Иорио) – 06:11 0:2 Клингберг (Селебрини) – 07:55 1:2 Карлссон (Гарланд, Гронек) – 10:04 (pp) 1:3 Эклунд – 32:38 2:3 Росси (Гронек, Гарланд) – 40:36 2:4 Чернышов (Годетт, Орлов) – 44:47 (pp) 3:4 О'Коннор – 50:43 (sh) 3:5 Селебрини (Чернышов, Эклунд) – 56:20 3:6 Граф (Веннберг, Ферраро) – 56:55
В составе «Ванкувера» отличились Линус Карлссон, Марко Росси и Дрю О'Коннор. За «Сан-Хосе» заброшенными шайбами отметились Райан Ривз, Йон Клингберг, Вильям Эклунд, Игорь Чернышов, Маклин Селебрини и Коллин Граф.
Российский нападающий «Шаркс» Игорь Чернышов также записал на свой счёт результативную передачу. Защитник «акул» Дмитрий Орлов сделал голевую передачу, а защитник Шакир Мухамадуллин очков не набрал. Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 23 броска.
