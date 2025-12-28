Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ванкувер Кэнакс — Сан-Хосе Шаркс, результат матча 28 декабря 2025 года, счет 3:6, НХЛ 2025/2026

Дебютный гол Чернышова помог «Сан-Хосе» обыграть «Ванкувер», у Орлова — пас
Комментарии

В ночь на 28 декабря в Ванкувере (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Роджерс-Арена», одержали гости со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 6
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Ривз (Гудроу, Иорио) – 06:11     0:2 Клингберг (Селебрини) – 07:55     1:2 Карлссон (Гарланд, Гронек) – 10:04 (pp)     1:3 Эклунд – 32:38     2:3 Росси (Гронек, Гарланд) – 40:36     2:4 Чернышов (Годетт, Орлов) – 44:47 (pp)     3:4 О'Коннор – 50:43 (sh)     3:5 Селебрини (Чернышов, Эклунд) – 56:20     3:6 Граф (Веннберг, Ферраро) – 56:55    

В составе «Ванкувера» отличились Линус Карлссон, Марко Росси и Дрю О'Коннор. За «Сан-Хосе» заброшенными шайбами отметились Райан Ривз, Йон Клингберг, Вильям Эклунд, Игорь Чернышов, Маклин Селебрини и Коллин Граф.

Российский нападающий «Шаркс» Игорь Чернышов также записал на свой счёт результативную передачу. Защитник «акул» Дмитрий Орлов сделал голевую передачу, а защитник Шакир Мухамадуллин очков не набрал. Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 23 броска.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android