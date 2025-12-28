Дебютный гол Чернышова помог «Сан-Хосе» обыграть «Ванкувер», у Орлова — пас

В ночь на 28 декабря в Ванкувере (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Роджерс-Арена», одержали гости со счётом 6:3.

В составе «Ванкувера» отличились Линус Карлссон, Марко Росси и Дрю О'Коннор. За «Сан-Хосе» заброшенными шайбами отметились Райан Ривз, Йон Клингберг, Вильям Эклунд, Игорь Чернышов, Маклин Селебрини и Коллин Граф.

Российский нападающий «Шаркс» Игорь Чернышов также записал на свой счёт результативную передачу. Защитник «акул» Дмитрий Орлов сделал голевую передачу, а защитник Шакир Мухамадуллин очков не набрал. Российский голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 23 броска.