«Колорадо» победил «Вегас» в серии буллитов, на счету Ничушкина передача
Поделиться
В ночь на 28 декабря в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 6:5.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 6
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Хольц (Ханифин, Гертл) – 02:43 2:0 Барбашёв (Марнер) – 20:34 2:1 Жирар (Малински, Ничушкин) – 25:19 2:2 Нечас (Малински, Жирар) – 30:27 3:2 Хаттон (Хольц, Ханифин) – 31:36 4:2 Хауден (Смит, Лозон) – 32:05 4:3 Нечас (Маккиннон) – 43:52 4:4 Маккиннон (Малински, Ландеског) – 48:21 5:4 Сиссонс (Колесар, Корчак) – 56:00 5:5 Лехконен (Маккиннон, Нельсон) – 58:03 5:6 Маккиннон – 65:00
В составе «Вегаса» отличились Александер Хольц, Иван Барбашёв, Бен Хаттон, Бретт Хауден и Колтон Сиссонс. За «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Самуэль Жирар, Мартин Нечас (дважды), Натан Маккиннон и Арттури Лехконен. Победный буллит на свой счёт записал Натан Маккиннон.
Российский нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев очков в этой встрече не набрал. Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин записал на свой счёт результативную передачу.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 декабря 2025
-
09:30
-
09:28
-
09:10
-
09:04
-
09:00
-
08:57
-
08:50
-
08:49
-
08:44
-
08:40
-
08:16
-
08:09
-
08:02
-
07:45
-
07:25
-
07:03
-
06:50
-
06:44
-
06:42
-
06:37
-
06:25
-
06:15
-
06:07
-
06:02
-
05:55
-
05:54
-
05:54
-
05:47
-
05:45
-
05:42
-
05:35
-
05:22
-
04:55
-
04:50
-
04:49