«Колорадо» победил «Вегас» в серии буллитов, на счету Ничушкина передача

В ночь на 28 декабря в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 6:5.

В составе «Вегаса» отличились Александер Хольц, Иван Барбашёв, Бен Хаттон, Бретт Хауден и Колтон Сиссонс. За «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Самуэль Жирар, Мартин Нечас (дважды), Натан Маккиннон и Арттури Лехконен. Победный буллит на свой счёт записал Натан Маккиннон.

Российский нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев очков в этой встрече не набрал. Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин записал на свой счёт результативную передачу.