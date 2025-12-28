Скидки
Вегас Голден Найтс — Колорадо Эвеланш, результат матча 28 декабря 2025 года, счет 5:6 Б, НХЛ 2025/2026

«Колорадо» победил «Вегас» в серии буллитов, на счету Ничушкина передача
Комментарии

В ночь на 28 декабря в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Колорадо Эвеланш». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 6:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 6
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Хольц (Ханифин, Гертл) – 02:43     2:0 Барбашёв (Марнер) – 20:34     2:1 Жирар (Малински, Ничушкин) – 25:19     2:2 Нечас (Малински, Жирар) – 30:27     3:2 Хаттон (Хольц, Ханифин) – 31:36     4:2 Хауден (Смит, Лозон) – 32:05     4:3 Нечас (Маккиннон) – 43:52     4:4 Маккиннон (Малински, Ландеског) – 48:21     5:4 Сиссонс (Колесар, Корчак) – 56:00     5:5 Лехконен (Маккиннон, Нельсон) – 58:03     5:6 Маккиннон – 65:00    

В составе «Вегаса» отличились Александер Хольц, Иван Барбашёв, Бен Хаттон, Бретт Хауден и Колтон Сиссонс. За «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Самуэль Жирар, Мартин Нечас (дважды), Натан Маккиннон и Арттури Лехконен. Победный буллит на свой счёт записал Натан Маккиннон.

Российский нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев очков в этой встрече не набрал. Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин записал на свой счёт результативную передачу.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
