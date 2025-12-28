Результаты матчей НХЛ на 28 декабря 2025 года

В ночь на 28 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 13 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 28 декабря 2025 года:

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:0;

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Вашингтон Кэпиталз» — 3:4 ОТ;

«Флорида Пантерз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:4;

«Виннипег Джетс» – «Миннесота Уайлд» — 3:4 ОТ;

«Баффало Сэйбрз» – «Бостон Брюинз» — 4:1;

«Каролина Харрикейнз» – «Детройт Ред Уингз» — 5:2;

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Оттава Сенаторз» — 7:5;

«Даллас Старз» – «Чикаго Блэкхоукс» — 3:4 Б;

«Сент-Луис Блюз» – «Нэшвилл Предаторз» — 3:2;

«Лос-Анджелес Кингз» – «Анахайм Дакс» — 6:1;

«Калгари Флэймз» – «Эдмонтон Ойлерз» — 3:2;

«Вегас Голден Найтс» – «Колорадо Эвеланш» — 5:6 Б;

«Ванкувер Кэнакс» – «Сан-Хосе Шаркс» — 3:6.