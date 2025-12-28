Расписание матчей ВХЛ на 28 декабря 2025 года

Сегодня, 28 декабря, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 28 декабря 2025 года (время московское):

12:00. «Кристалл» – «Дизель»;

12:00. «Ижсталь» – «Омские Крылья»;

15:00. «Торос» – «Зауралье»;

15:00. «Югра» – «Рубин»;

17:00. АКМ – «Буран».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 63 очка в 38 матчах. Второе место занимает «Югра» с 62 очками после 38 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (56 очков в 38 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.