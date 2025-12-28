Скидки
Хоккей

Капризов вышел на третье место в истории «Миннесоты» по числу игр с несколькими ассистами

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ) и провёл свою 44-ю игру в карьере с несколькими ассистами. Таким образом, форвард сравнялся с партнёрами по команде Джаредом Спердженом и Матсом Цуккарелло, деля третье место в истории «Уайлд» по данному показателю.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 4
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Моррисси (Коннор, Виларди) – 11:36     1:1 Болди (Сперджен, Хьюз) – 18:29     1:2 Капризов (Цуккарелло, Юров) – 27:33     2:2 Коннор (Шайфли, Виларди) – 37:56     3:2 Шайфли (Тэйвз) – 39:57     3:3 Цуккарелло (Капризов, Хьюз) – 59:38 (pp)     3:4 Болди (Хьюз, Капризов) – 60:39    

28-летний россиянин в текущем сезоне провёл 39 матчей, в которых набрал 46 очков (23 заброшенные шайбы и 23 результативные передачи).

«Миннесота Уайлд» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 52 очка за 39 игр.

