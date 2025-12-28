Капризов вышел на третье место в истории «Миннесоты» по числу игр с несколькими ассистами

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:3 ОТ) и провёл свою 44-ю игру в карьере с несколькими ассистами. Таким образом, форвард сравнялся с партнёрами по команде Джаредом Спердженом и Матсом Цуккарелло, деля третье место в истории «Уайлд» по данному показателю.

28-летний россиянин в текущем сезоне провёл 39 матчей, в которых набрал 46 очков (23 заброшенные шайбы и 23 результативные передачи).

«Миннесота Уайлд» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 52 очка за 39 игр.