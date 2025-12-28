«Удача была на моей стороне». Овечкин — о голе в ворота «Нью-Джерси»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что помогло ему забросить шайбу в третьем периоде матча с «Нью‑Джерси Дэвилз» (4:3 ОТ), которая перевела встречу в овертайм. Форвард прервал серию из девяти матчей без заброшенных шайб.

— Конечно, это была солидная игра для обеих команд. Мы не сдались, сравняли счёт и набрали важные очки.

— Что было у вас в голове, когда вы забрасывали шайбу?

— Я думал о том, как бы забросить шайбу, и удача была на моей стороне. Гол был очень важен для нас, после этого у нас было ещё пять или шесть моментов, которые мы не реализовали. Видимо, сохраняем голы на следующую игру, — сказал Овечкин в интервью, опубликованном в аккаунте «Вашингтона» в социальной сети Х.

Таким образом, теперь в активе 40‑летнего россиянина 15 голов и 18 результативных передач в 38 матчах текущего сезона регулярки. Это 912‑й гол Александра в регулярных чемпионатах НХЛ и 989‑я шайба с учётом плей‑офф.