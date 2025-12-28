Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Удача была на моей стороне». Овечкин — о голе в ворота «Нью-Джерси»

«Удача была на моей стороне». Овечкин — о голе в ворота «Нью-Джерси»
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что помогло ему забросить шайбу в третьем периоде матча с «Нью‑Джерси Дэвилз» (4:3 ОТ), которая перевела встречу в овертайм. Форвард прервал серию из девяти матчей без заброшенных шайб.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Протас (Овечкин) – 19:59     1:1 Братт (Хишир, Ноэсен) – 24:56 (pp)     1:2 Бовиллье (Протас) – 37:33     2:2 Братт – 47:00     3:2 Гласс (Браун, Диллон) – 47:32     3:3 Овечкин (Сандин, Протас) – 49:17     3:4 Чикран (Дауд, Строум) – 64:06    

— Конечно, это была солидная игра для обеих команд. Мы не сдались, сравняли счёт и набрали важные очки.

— Что было у вас в голове, когда вы забрасывали шайбу?
— Я думал о том, как бы забросить шайбу, и удача была на моей стороне. Гол был очень важен для нас, после этого у нас было ещё пять или шесть моментов, которые мы не реализовали. Видимо, сохраняем голы на следующую игру, — сказал Овечкин в интервью, опубликованном в аккаунте «Вашингтона» в социальной сети Х.

Таким образом, теперь в активе 40‑летнего россиянина 15 голов и 18 результативных передач в 38 матчах текущего сезона регулярки. Это 912‑й гол Александра в регулярных чемпионатах НХЛ и 989‑я шайба с учётом плей‑офф.

Материалы по теме
Забил, забил! Овечкин мощно ворвался с праздников, прервав рекордную засуху Забил, забил! Овечкин мощно ворвался с праздников, прервав рекордную засуху
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android