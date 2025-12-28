Хоккеисты «Эдмонтона» Макдэвид и Драйзайтль повторили достижение Лемье и Ягра

Нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль в сумме набрали 55 очков за последние 11 матчей с 4 декабря — это лучший показатель для двух партнёров по команде за 11-матчевый отрезок с сезона-1996/1997, когда форварды «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье и Яромир Ягр набрали 57 очков в период с 17 декабря 1996 года по 10 января 1997 года.

За последние 11 игр Макдэвид набрал 31 (12+19) очко, а Драйзайтль заработал за этот отрезок 24 (5+19) очка. Всего в текущем сезоне на счету Коннора 39 матчей, где он отметился 24 заброшенными шайбами и 44 результативными передачами при полезности «+1». Леон провёл 39 игр, в которых он забил 20 голов и сделал 36 ассистов при полезности «+8».