«Авангард» — «Лада»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 28 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Омске состоится встреча между между местным «Авангардом» и тольяттинской «Ладой». Матч на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первом матче победу одержали хоккеисты омской команды со счётом 3:0.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Авангард» провёл 37 встреч, в которых набрал 53 очка, и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 25 очками после 38 матчей находится на четвёртой строчке Западной конференции.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.