Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Авангард — Лада: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 14:00 мск

«Авангард» — «Лада»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 14:00 мск
Комментарии

Сегодня, 28 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Омске состоится встреча между между местным «Авангардом» и тольяттинской «Ладой». Матч на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет вторая игра между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первом матче победу одержали хоккеисты омской команды со счётом 3:0.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Авангард» провёл 37 встреч, в которых набрал 53 очка, и расположился на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 25 очками после 38 матчей находится на четвёртой строчке Западной конференции.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 встреч. Команды проведут по 68 матчей. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Нападающий «Авангарда» Фьоре пропустит три игры из-за травмы
Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android