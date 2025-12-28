Главный тренер «Флориды»: мы бы сравняли счёт, если бы смогли пробить Василевского

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис после поражения от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:4) высоко оценил игру российского вратаря «Тампы» Андрея Василевского. Голкипер отразил 24 броска из 26.

«Вратарь «Тампы» сделал несколько действительно хороших сейвов, чтобы сохранить преимущество. Всегда хочется большего, верно? Мы бы сравняли счёт, если бы смогли пробить его. Я думаю, мы не смогли реализовать свои атакующие возможности», — приводит слова Мориса пресс‑служба НХЛ.

На данный момент «Флорида» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 42 очками после 37 встреч. «Тампа» находится на пятой строчке Востока, набрав 45 очков в 37 матчах.