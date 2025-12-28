Скидки
Главный тренер «Флориды»: мы бы сравняли счёт, если бы смогли пробить Василевского
Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис после поражения от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:4) высоко оценил игру российского вратаря «Тампы» Андрея Василевского. Голкипер отразил 24 броска из 26.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Луостаринен (Самоскевич, Родригес) – 05:37     1:1 Гюнцель (Чирелли) – 13:05 (sh)     1:2 Хольмберг (Гурд, Карлайл) – 19:52     1:3 Кучеров (Пойнт, Гонсалвес) – 22:31     2:3 Маршан (Беннетт, Райнхарт) – 27:05 (pp)     2:4 Кучеров (Чирелли) – 59:04    

«Вратарь «Тампы» сделал несколько действительно хороших сейвов, чтобы сохранить преимущество. Всегда хочется большего, верно? Мы бы сравняли счёт, если бы смогли пробить его. Я думаю, мы не смогли реализовать свои атакующие возможности», — приводит слова Мориса пресс‑служба НХЛ.

На данный момент «Флорида» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 42 очками после 37 встреч. «Тампа» находится на пятой строчке Востока, набрав 45 очков в 37 матчах.

