Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей МЧМ-2026 на 28 декабря

Расписание матчей МЧМ-2026 на 28 декабря
Комментарии

Сегодня, 28 декабря, и в ночь на 29 декабря в Сент-Поле (США) продолжится молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2026. Всего за игровой день пройдут две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МЧМ-2026 на 28 и 29 декабря (время московское):

22:00. Швеция U20 – Швейцария U20;
00:30. Финляндия U20 – Латвия U20.

Групповой турнир пройдёт с 26 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.

Календарь МЧМ-2026
Турнирная таблица МЧМ-2026
Материалы по теме
Канадцы с трудом обыграли Латвию, американца увезли со льда на носилках. Итоги дня МЧМ Канадцы с трудом обыграли Латвию, американца увезли со льда на носилках. Итоги дня МЧМ
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android