Расписание матчей МЧМ-2026 на 28 декабря

Сегодня, 28 декабря, и в ночь на 29 декабря в Сент-Поле (США) продолжится молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2026. Всего за игровой день пройдут две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МЧМ-2026 на 28 и 29 декабря (время московское):

22:00. Швеция U20 – Швейцария U20;

00:30. Финляндия U20 – Латвия U20.

Групповой турнир пройдёт с 26 декабря 2025 года по 1 января 2026 года. Матч за третье место и финал состоятся в ночь на 6 января 2026 года. Напомним, сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.