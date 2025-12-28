Овечкин набрал более 90 очков в играх с «Нью-Джерси» за карьеру

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей и заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» и довёл свои карьерные показатели в играх с «Дэвилз» до 91 (43+48) очка.

«Нью-Джерси» стал одной из пяти команд, в матчах с которыми россиянин набрал не менее 90 очков за карьеру. Ранее такая отметка покорилась Александру в играх с «Каролиной Харрикейнз», «Виннипег Джетс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Флоридой Пантерз».

Таким образом, теперь в активе 40‑летнего россиянина 15 голов и 18 результативных передач в 38 матчах текущего сезона регулярки. Это 912‑й гол Александра в регулярных чемпионатах НХЛ и 989‑я шайба с учётом плей‑офф.