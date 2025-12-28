Игроки «Флориды» и «Тампы» суммарно получили 136 минут штрафа в матче НХЛ

Игроки «Флориды Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» суммарно получили 136 штрафных минут в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на 28 декабря и завершилась победой «Тампы» со счётом 4:2.

Хоккеисты «Лайтнинг» получили 87 минут штрафа, «Пантерз» — 49. В конце второго периода арбитр удалил пятерых игроков «Тампы» и четырёх хоккеистов «Флориды», некоторым из них не хватило места на скамейке штрафников, поэтому они остались стоять в штрафном боксе.

На данный момент «Флорида» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 42 очками после 37 встреч. «Тампа» находится на пятой строчке Востока, набрав 45 очков в 37 матчах.