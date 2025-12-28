Игрока сборной США U20 Хатсона унесли на носилках после попадания шайбы в затылок

Защитник сборной США U20 Коул Хатсон получил травму в середине второго периода в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2026 со Швейцарией (2:1) в результате попадания шайбы в затылок после броска защитника швейцарцев Джана Майера и не смог доиграть встречу.

На лёд вышли медицинские сотрудники и оказали 19-летнему игроку первую помощь. Затем Хатсона, находящегося в сознании, увезли на носилках и отправили в больницу, из которой позже отпустили.

«Сейчас Коул уже снова с нами. Утром мы узнаем больше о его состоянии. Ситуация, без сомнения, была пугающая. У нас очень сплочённая команда, ребята отреагировали должным образом. Пока это всё, что можно сказать по данному поводу», – приводит слова главного тренера сборной США U20 Боба Моцко сайт НХЛ.

Коул Хатсон — проспект «Вашингтон Кэпиталз», хоккеист был выбран «столичными» под общим 43-м номером во втором раунде драфта НХЛ 2024 года. Он младший брат защитника «Монреаль Канадиенс» Лэйна Хатсона.

В текущем сезоне Коул провёл 18 матчей за Бостонский университет в NCAA и набрал 20 (7+13) очков при полезности «+8».