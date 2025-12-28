Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игрока сборной США U20 Хатсона унесли на носилках после попадания шайбы в затылок

Игрока сборной США U20 Хатсона унесли на носилках после попадания шайбы в затылок
Комментарии

Защитник сборной США U20 Коул Хатсон получил травму в середине второго периода в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2026 со Швейцарией (2:1) в результате попадания шайбы в затылок после броска защитника швейцарцев Джана Майера и не смог доиграть встречу.

U20 ЧМ-2026 . Группа A
28 декабря 2025, воскресенье. 02:00 МСК
США U20
Окончен
2 : 1
Швейцария U20
1:0 Цимер (Хэгенс, Хоркофф) – 21:12 (5x5)     1:1 Сансонненс (Гроссниклаус, Штайнер) – 32:34 (5x5)     2:1 Зеллерс (МакКинни) – 34:40 (5x5)    

На лёд вышли медицинские сотрудники и оказали 19-летнему игроку первую помощь. Затем Хатсона, находящегося в сознании, увезли на носилках и отправили в больницу, из которой позже отпустили.

«Сейчас Коул уже снова с нами. Утром мы узнаем больше о его состоянии. Ситуация, без сомнения, была пугающая. У нас очень сплочённая команда, ребята отреагировали должным образом. Пока это всё, что можно сказать по данному поводу», – приводит слова главного тренера сборной США U20 Боба Моцко сайт НХЛ.

Коул Хатсон — проспект «Вашингтон Кэпиталз», хоккеист был выбран «столичными» под общим 43-м номером во втором раунде драфта НХЛ 2024 года. Он младший брат защитника «Монреаль Канадиенс» Лэйна Хатсона.

В текущем сезоне Коул провёл 18 матчей за Бостонский университет в NCAA и набрал 20 (7+13) очков при полезности «+8».

Материалы по теме
Канадцы с трудом обыграли Латвию, американца увезли со льда на носилках. Итоги дня МЧМ Канадцы с трудом обыграли Латвию, американца увезли со льда на носилках. Итоги дня МЧМ
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android