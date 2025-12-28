Скидки
Алексей Ковалёв вошёл в тренерский штаб «Шанхайских Драконов»

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Алексей Ковалёв назначен ассистентом главного тренера «Шанхайских Драконов». Об этом сообщает пресс-служба китайского клуба. Контракт со специалистом заключён до конца сезона.

«Алексей Вячеславович – один из тех примеров, когда талантливый хоккеист после завершения игровой карьеры проявляет себя как умелый тренер. Свой богатый опыт он в полной мере способен передать игрокам по ходу тренировок. В нашей команде Алексей Ковалёв будет отвечать за работу с нападающими, а также за действия в большинстве. Нам нужны улучшения в этом направлении, и мы считаем, что новый специалист найдёт способы улучшить игру в атаке», — приводит слова генменеджера «Шанхайских Драконов» Игоря Варицкого телеграм-канал клуба.

52-летний специалист работал в «Куньлунь Ред Стар» ассистентом главного тренера (2018-2020, 2021-2022), а также главным тренером в сезоне-2020/2021. На Олимпиаде 2022 года в Пекине был старшим тренером сборной Китая. Последние два года входил в тренерский штаб «Спартака».

