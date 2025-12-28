Скидки
ЦСКА — Спартак: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 17:00 мск

ЦСКА — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск
Комментарии

Сегодня, 28 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между столичными ЦСКА и «Спартаком». Матч на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак
Москва
Это будет третья игра между командами из шести запланированных в текущей регулярке. В первых двух матчах победу одержали красно-белые (6:5 Б, 3:2).

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги ЦСКА провёл 40 встреч, в которых набрал 43 очка, и расположился на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» с 45 очками после 39 матчей находится на седьмой строчке Запада.

