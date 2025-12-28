«Сибирь» на выезде победила «Адмирал» в овертайме

Сегодня, 28 декабря, во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал новосибирскую «Сибирь». Победу в овертайме одержали гости со счётом 3:2.

На пятой минуте нападающий «Сибири» Семён Кошелев забил первый гол. На 13-й минуте форвард «Адмирала» Даниил Гутик сравнял счёт. На 19-й минуте нападающий Егор Петухов вывел дальневосточный клуб вперёд. На 56-й минуте Семён Кошелев оформил дубль, сравняв счёт и переведя игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал форвард гостей Михаил Абрамов.

«Адмирал» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 38 матчей, в которых набрал 31 очко, и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 34 очками после 40 встреч располагается на 10-й строчке Востока.