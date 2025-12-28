«Сразу понял, куда буду бросать». Свечников — о своём голе в матче с «Детройтом»
Поделиться
Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников заявил, что остался доволен своей игрой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:2). В этой встрече форвард отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.
НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Расмуссен (Комфер) – 12:39 1:1 Блейк (Гостисбер) – 23:22 2:1 Робинсон (Ахо, Свечников) – 24:37 3:1 Гостисбер (Чатфилд, Каррье) – 35:22 3:2 Копп (Леонард, Сандин-Пелликка) – 43:11 (pp) 4:2 Свечников – 53:09 5:2 Мартинук (Свечников, Гостисбер) – 58:39
«Кажется, я даже забил похожий гол в ворота «Сиэтла» несколько лет назад. Как только получил шайбу, сразу понял, куда буду бросать. И это было хорошо», — приводит слова Свечникова пресс‑служба НХЛ.
В текущем сезоне 25-летний россиянин провёл 37 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 17 ассистов при полезности «0».
На данный момент «Каролина» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 49 очков в 37 играх.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 28 декабря 2025
-
12:53
-
12:23
-
12:06
-
12:00
-
11:42
-
11:14
-
11:00
-
10:58
-
10:36
-
10:18
-
09:46
-
09:30
-
09:28
-
09:10
-
09:04
-
09:00
-
08:57
-
08:50
-
08:49
-
08:44
-
08:40
-
08:16
-
08:09
-
08:02
-
07:45
-
07:25
-
07:03
-
06:50
-
06:44
-
06:42
-
06:37
-
06:25
-
06:15
-
06:07
-
06:02