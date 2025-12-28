«Сразу понял, куда буду бросать». Свечников — о своём голе в матче с «Детройтом»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников заявил, что остался доволен своей игрой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:2). В этой встрече форвард отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

«Кажется, я даже забил похожий гол в ворота «Сиэтла» несколько лет назад. Как только получил шайбу, сразу понял, куда буду бросать. И это было хорошо», — приводит слова Свечникова пресс‑служба НХЛ.

В текущем сезоне 25-летний россиянин провёл 37 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 17 ассистов при полезности «0».

На данный момент «Каролина» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 49 очков в 37 играх.