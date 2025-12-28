Скидки
Главная Хоккей Новости

«Сразу понял, куда буду бросать». Свечников — о своём голе в матче с «Детройтом»

«Сразу понял, куда буду бросать». Свечников — о своём голе в матче с «Детройтом»
Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников заявил, что остался доволен своей игрой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:2). В этой встрече форвард отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Расмуссен (Комфер) – 12:39     1:1 Блейк (Гостисбер) – 23:22     2:1 Робинсон (Ахо, Свечников) – 24:37     3:1 Гостисбер (Чатфилд, Каррье) – 35:22     3:2 Копп (Леонард, Сандин-Пелликка) – 43:11 (pp)     4:2 Свечников – 53:09     5:2 Мартинук (Свечников, Гостисбер) – 58:39    

«Кажется, я даже забил похожий гол в ворота «Сиэтла» несколько лет назад. Как только получил шайбу, сразу понял, куда буду бросать. И это было хорошо», — приводит слова Свечникова пресс‑служба НХЛ.

В текущем сезоне 25-летний россиянин провёл 37 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 17 ассистов при полезности «0».

На данный момент «Каролина» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 49 очков в 37 играх.

