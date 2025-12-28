Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Тампа» и Мозер подписали контракт на восемь лет с кэпхитом $ 6,75 млн

«Тампа» и Мозер подписали контракт на восемь лет с кэпхитом $ 6,75 млн
Комментарии

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» официально объявил о продлении контракта с защитником Янисом Мозером. Новое соглашение рассчитано на восемь лет. Оно вступит в силу с сезона-2026/2027. Среднегодовая зарплата составит $ 6,75 млн.

В нынешнем сезоне 25-летний Мозер провёл 35 матчей за «Тампу», отметившись тремя заброшенными шайбами и девятью результативными передачами при полезности «+25». Всего на счету защитника 294 игры в регулярных чемпионатах НХЛ и 98 (21+77) очков.

Мозер был выбран «Аризоной Койотс» во втором раунде под 60-м номером на драфте НХЛ 2021 года. 29 июня 2024 года он перешёл в «Тампу» в результате обмена с «Ютой Мамонт».

Материалы по теме
«Тампа» и «Флорида» устроили бойню в НХЛ. Кучеров положил дубль и сравнялся с Ягром!
Видео
«Тампа» и «Флорида» устроили бойню в НХЛ. Кучеров положил дубль и сравнялся с Ягром!
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android