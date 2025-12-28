«Тампа» и Мозер подписали контракт на восемь лет с кэпхитом $ 6,75 млн

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» официально объявил о продлении контракта с защитником Янисом Мозером. Новое соглашение рассчитано на восемь лет. Оно вступит в силу с сезона-2026/2027. Среднегодовая зарплата составит $ 6,75 млн.

В нынешнем сезоне 25-летний Мозер провёл 35 матчей за «Тампу», отметившись тремя заброшенными шайбами и девятью результативными передачами при полезности «+25». Всего на счету защитника 294 игры в регулярных чемпионатах НХЛ и 98 (21+77) очков.

Мозер был выбран «Аризоной Койотс» во втором раунде под 60-м номером на драфте НХЛ 2021 года. 29 июня 2024 года он перешёл в «Тампу» в результате обмена с «Ютой Мамонт».