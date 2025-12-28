Овечкин — лучший среди действующих игроков по голам в ворота «Нью-Джерси» за карьеру

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3 ОТ) и, таким образом, забил 44-й гол в ворота «Нью-Джерси» за 91 игру.

Как сообщает пресс-служба «столичных» в социальной сети Х, это лучший результат среди действующих игроков. Для россиянина эта шайба стала 15-й в текущем сезоне и 912-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего в активе 40‑летнего форварда 33 (15+18) очка в 38 матчах нынешнего сезона.

Напомним, до этой встречи безголевая серия российского хоккеиста составляла девять матчей. Помимо гола в сегодняшнем матче, он записал на свой счёт также результативную передачу в моменте с голом Алексея Протаса.