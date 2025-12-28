«Сочи» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 28 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Сочи состоится встреча между «Сочи» и санкт-петербургским СКА. Матч на стадионе «Большой» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет третья игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. В первых двух матчах победу одержали армейцы (4:2, 8:1).

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Сочи» провёл 36 встреч, в которых набрал 26 очков, и расположился на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 45 очками после 37 матчей находится на шестой строчке Запада.