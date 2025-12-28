Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он потрясающий». Форвард «Сан‑Хосе» Селебрини — о Чернышове, забившем первый гол в НХЛ

«Он потрясающий». Форвард «Сан‑Хосе» Селебрини — о Чернышове, забившем первый гол в НХЛ
Комментарии

Форвард «Сан‑Хосе Шаркс» Маклин Селебрини высоко оценил игру российского нападающего команды Игоря Чернышова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (6:3). Чернышов забросил свою первую шайбу в лиге и отметился результативной передачей в этой игре.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
3 : 6
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Ривз (Гудроу, Иорио) – 06:11     0:2 Клингберг (Селебрини) – 07:55     1:2 Карлссон (Гарланд, Гронек) – 10:04 (pp)     1:3 Эклунд – 32:38     2:3 Росси (Гронек, Гарланд) – 40:36     2:4 Чернышов (Годетт, Орлов) – 44:47 (pp)     3:4 О'Коннор – 50:43 (sh)     3:5 Селебрини (Чернышов, Эклунд) – 56:20     3:6 Граф (Веннберг, Ферраро) – 56:55    

«Он потрясающий. Габаритный игрок, отлично ведёт шайбу, создал столько шансов в последних матчах. Рад, что у него получается. Первый гол? У него было столько моментов, ему было тяжело, хорошо, что сегодня он забил», — сказал Селебрини в видеоинтервью на сайте «Сан‑Хосе».

В пяти матчах текущего сезона 20‑летний россиянин набрал 5 очков (1+4) при полезности «+5». 15 декабря Игоря вызвали из АХЛ, где в этом сезоне он заработал 23 (11+12) очка в 25 играх и был признан лучшим новичком ноября.

Материалы по теме
Дебютный гол Чернышова помог «Сан-Хосе» обыграть «Ванкувер», у Орлова — пас
Материалы по теме
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android