«Он потрясающий». Форвард «Сан‑Хосе» Селебрини — о Чернышове, забившем первый гол в НХЛ

Форвард «Сан‑Хосе Шаркс» Маклин Селебрини высоко оценил игру российского нападающего команды Игоря Чернышова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (6:3). Чернышов забросил свою первую шайбу в лиге и отметился результативной передачей в этой игре.

«Он потрясающий. Габаритный игрок, отлично ведёт шайбу, создал столько шансов в последних матчах. Рад, что у него получается. Первый гол? У него было столько моментов, ему было тяжело, хорошо, что сегодня он забил», — сказал Селебрини в видеоинтервью на сайте «Сан‑Хосе».

В пяти матчах текущего сезона 20‑летний россиянин набрал 5 очков (1+4) при полезности «+5». 15 декабря Игоря вызвали из АХЛ, где в этом сезоне он заработал 23 (11+12) очка в 25 играх и был признан лучшим новичком ноября.