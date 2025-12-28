«Динамо» Мн — «Динамо» М: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:10 мск

Сегодня, 28 декабря, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Минске состоится встреча между местным «Динамо» и московским «Динамо». Матч на стадионе «Большой» начнётся в 17:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ 28 декабря 2025, воскресенье. 17:10 МСК Динамо Мн Минск Динамо М Москва

Это будет вторая игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. В первом матче победу одержали минчане со счётом 7:1.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» провело 37 встреч, в которых набрало 53 очка, и расположилось на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. Московское «Динамо» с 52 очками после 39 матчей находится на четвёртой строчке Запада.