И. о. главного тренера «Сибири» Люзенков оценил победу над «Адмиралом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков подвёл итоги победного матча с «Адмиралом» (3:2 ОТ).

— Постараюсь покороче: думаю, игра понравилась всем. Кому-то не хватило одного очка, мы взяли два. Болельщикам понравилась игра, живая, с обилием моментов. Первый период здорово «Адмирал» сыграл, мы во втором начали переламывать ситуацию. Хорошая командная победа.

— Сегодня бросилось в глаза, что в ключевые моменты чего-то не хватало на точке вбрасывания. Вчера были четыре минуты большинства, ни одного выигранного вбрасывания, сегодня тоже не получалось — как подтянуть этот компонент?

— Соглашусь, это были ключевые моменты на протяжении двух игр. Точка – сложный аспект, нельзя сказать, как правильно тренировать, как лучше сделать. У кого руки сильнее, кто быстрее, у кого реакция лучше — много факторов. У нас был случай, что центр выиграл все вбрасывания, а ключевое в конце – проиграл. Это сложный момент, конечно, есть наработки, но это самый индивидуально сложный момент.

— Три игры провели с «Адмиралом», можете ли сравнить игры в Новосибирске и на Дальнем Востоке?

— Отвечу так: почему-то у нас дома «Адмирал» был свежее, а здесь мне показалось, что мы были по движению лучше. То ли домашняя площадка сковывает, так как большая ответственность, понимаю ребят из «Адмирала». У нас такая же ответственность, может быть, в этом причина.

— А может быть, «Сибирь» как-то привыкла к условиям?

— Сложно привыкнуть, прилетаешь, разница в часовых поясах, как тут привыкнуть? Может быть, помогло то, что мы уже несколько месяцев как будто на краю стоим, каждая игра — как от ножа, — приводит слова Люзенкова пресс-служба «Сибири».