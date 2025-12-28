Только три хоккеиста в 40+ лет в истории НХЛ забивали 15 голов в сезоне быстрее Овечкина

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3 ОТ). Этот гол стал для форварда 15-м в 38 играх в текущем сезоне.

Только три хоккеиста в возрасте 40 лет и старше в истории НХЛ забивали 15 голов в сезоне быстрее Овечкина. Первую строчку по данному показателю занимает Горди Хоу, которому понадобилось 28 матчей для достижения этой отметки в сезоне-1968/1969 и 36 игр в сезоне-1970/1971. Вторым идёт Джонни Буцик — 34 матча в сезоне-1975/1976. Третье место у Яромира Ягра (35 игр, сезон-2012/2013).