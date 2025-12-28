«Реализация хромает». И. о. главного тренера «Адмирала» высказался о поражении от «Сибири»

Исполняющий обязанности главного тренера «Адмирала» Ильнур Гизатуллин прокомментировал поражение от «Сибири» (2:3 ОТ).

– Что можно сказать, неприятная, конечно, череда поражений. Сегодня ребята хотели сыграть эффектно, но неэффективно. Череда таких ошибок, которые приводили к опасным моментам, и в итоге за четыре минуты мы не смогли забить. Опять та же история – больше двух голов у нас не забивается нападающими, хотя это тренируется и говорится об этом. Не удержали такое зыбкое преимущество.

– Очень хорошая игра всё равно получилась. Можно сказать, что команда хотела сегодня играть. В каких моментах конкретно не хватило реализации, на ваш взгляд? Или всё-таки за счёт ошибок проиграли?

– Ну, реализация уже хромает не первый матч. Мы последний раз 19 [декабря] забивали три шайбы. Три – это мало для победы. Мы стали играть в открытый хоккей, хотя просили ребят при счёте 2:1 после второго периода, что нужно ждать ошибки. Ребята, ещё раз повторю, хотели красиво забить, но сейчас, наверное, не до этого – сейчас любая победа важна, а как ты забьёшь – красиво, некрасиво – неважно.

– Как вы считаете, может ли команда немножко перезагрузиться вот за эти три-четыре праздничных дня?

– Пользуясь случаем, я всех болельщиков поздравляю с Новым годом, всем хочу пожелать здоровья. Ребята, конечно, перезагрузятся, отдохнут. Не скажу, что только победы придают хорошее настроение. Да, поражение, любое поражение, оно давит, угнетает, но нужно быстро проанализировать, в чём причина, и шагать вперёд, — приводит слова Гизатуллина пресс-служба «Адмирала».