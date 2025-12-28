Защитник «Шанхайских Драконов» Сомерби назвал двух игроков «Металлурга» лучшими в КХЛ

Защитник «Шанхайских Драконов» Дойл Сомерби назвал лучших хоккеистов по итогам первой части регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Лучшими игроками КХЛ я бы назвал двоих парней из «Металлурга». Это Канцеров и Ткачёв. Отличные хоккеисты, мне нравится их стиль игры. Прекрасные нападающие с хорошим броском и голевым чутьём», – приводит слова Сомерби Metaratings.

В текущем сезоне Роман Канцеров провёл 37 матчей за магнитогорский клуб, заработав 41 (24+17) очко. Владимир Ткачёв в этом сезоне записал на свой счёт 38 игр за «Металлург» 47 (9+38) очков.

Команда Андрея Разина возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 60 очков в 38 матчах.