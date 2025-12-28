Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Шанхайских Драконов» Сомерби назвал двух игроков «Металлурга» лучшими в КХЛ

Защитник «Шанхайских Драконов» Сомерби назвал двух игроков «Металлурга» лучшими в КХЛ
Комментарии

Защитник «Шанхайских Драконов» Дойл Сомерби назвал лучших хоккеистов по итогам первой части регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Лучшими игроками КХЛ я бы назвал двоих парней из «Металлурга». Это Канцеров и Ткачёв. Отличные хоккеисты, мне нравится их стиль игры. Прекрасные нападающие с хорошим броском и голевым чутьём», – приводит слова Сомерби Metaratings.

В текущем сезоне Роман Канцеров провёл 37 матчей за магнитогорский клуб, заработав 41 (24+17) очко. Владимир Ткачёв в этом сезоне записал на свой счёт 38 игр за «Металлург» 47 (9+38) очков.

Команда Андрея Разина возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 60 очков в 38 матчах.

Материалы по теме
«Я вырос в Омске и никогда не выскажусь о городе плохо». Большое интервью с Ткачёвым
Эксклюзив
«Я вырос в Омске и никогда не выскажусь о городе плохо». Большое интервью с Ткачёвым
Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее Рекорд Овечкина, уход Ротенберга из СКА, телефон Дыняка? 25 моментов 2025 года в хоккее
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android