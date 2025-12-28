Нападающий «Салавата» Шелдон Ремпал вернулся в Уфу

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал вернулся в Уфу. Пока неизвестно, когда канадец может принять участие в матче. Напомним, хоккеист покинул расположение команды 15 декабря по семейным обстоятельствам.

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провёл 11 игр, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и девятью результативными передачами.

«Салават Юлаев» подписал контракт с Шелдоном Ремпалом 27 октября 2025 года. В прошлом сезоне канадский форвард набрал 61 (31+30) очко в 68 встречах регулярного чемпионата и 21 (8+13) — в 19 играх плей-офф за уфимский клуб.