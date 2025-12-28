«Нефтехимик» на домашнем льду всухую разгромил «Торпедо»

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

Голами в составе «Нефтехимика» отметились Артём Сериков, Григорий Селезнёв (дубль) и Андрей Белозёров, отметившийся дублем. Три передачи на счету форварда нижнекамского клуба Дамира Жафярова. Голкипер «Нефтехимика» Филипп Долганов записал на свой счёт «сухой» матч.

«Нефтехимик» во второй раз в текущем сезоне обыграл нижегородское «Торпедо». Командам осталось провести ещё один матч между собой до конца нынешнего сезона.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.