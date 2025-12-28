Скидки
Главная Хоккей Новости

Нефтехимик — Торпедо, результат матча 28 декабря 2025 года, счет 5:0, КХЛ 2025/2026

«Нефтехимик» на домашнем льду всухую разгромил «Торпедо»
В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и нижегородским «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
5 : 0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Сериков (Жафяров, Юртайкин) – 22:40 (5x4)     2:0 Селезнёв (Крощинский, Пастухов) – 33:25 (4x5)     3:0 Белозёров (Жафяров, Митякин) – 47:03 (5x5)     4:0 Селезнёв (Сериков, Пастухов) – 55:53 (en)     5:0 Белозёров (Митякин, Жафяров) – 56:36 (5x5)    

Голами в составе «Нефтехимика» отметились Артём Сериков, Григорий Селезнёв (дубль) и Андрей Белозёров, отметившийся дублем. Три передачи на счету форварда нижнекамского клуба Дамира Жафярова. Голкипер «Нефтехимика» Филипп Долганов записал на свой счёт «сухой» матч.

«Нефтехимик» во второй раз в текущем сезоне обыграл нижегородское «Торпедо». Командам осталось провести ещё один матч между собой до конца нынешнего сезона.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
