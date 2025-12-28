«Авангард» трижды отыгрался в матче с «Ладой» и победил по буллитам

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и тольяттинской «Ладой». Победу одержали хозяева со счётом 4:3 в по буллитам.
На 31-й минуте матча счёт открыл хоккеист «Лады» Иван Савчик с передачи Андрея Обидина. Через несколько минут «Авангард» сравнял счёт благодаря голу Семёна Чистякова, которому ассистировали Константин Окулов и Эндрю Потуральски. На 42-й минуте матча «Лада» вновь вышла вперёд — отличился Артур Тянулин. «Авангарду» снова удалось быстро сравнять счёт — гол забил Александр Волков. В середине третьего периода Андрей Алтыбармакян реализовал большинство. На 57-й минуте Эндрю Потуральски сравнял счёт в матче. По буллитам победу одержали хозяева.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
