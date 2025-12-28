Скидки
Главная Хоккей Новости

Авангард — Лада, результат матча 28 декабря 2025 года, счет 4:3 Б, КХЛ 2025/2026

«Авангард» трижды отыгрался в матче с «Ладой» и победил по буллитам
В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и тольяттинской «Ладой». Победу одержали хозяева со счётом 4:3 в по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
Б
Лада
Тольятти
0:1 Савчик (Обидин) – 30:51 (5x5)     1:1 Чистяков (Окулов, Потуральски) – 36:49 (5x4)     1:2 Тянулин (Алтыбармакян, Савчук) – 41:15 (5x4)     2:2 Волков (Лажуа) – 43:22 (5x5)     2:3 Алтыбармакян (Морозов, Савчук) – 49:53 (5x4)     3:3 Потуральски (Окулов, Чистяков) – 56:03 (5x4)     4:3 Потуральски – 65:00    

На 31-й минуте матча счёт открыл хоккеист «Лады» Иван Савчик с передачи Андрея Обидина. Через несколько минут «Авангард» сравнял счёт благодаря голу Семёна Чистякова, которому ассистировали Константин Окулов и Эндрю Потуральски. На 42-й минуте матча «Лада» вновь вышла вперёд — отличился Артур Тянулин. «Авангарду» снова удалось быстро сравнять счёт — гол забил Александр Волков. В середине третьего периода Андрей Алтыбармакян реализовал большинство. На 57-й минуте Эндрю Потуральски сравнял счёт в матче. По буллитам победу одержали хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
