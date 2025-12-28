Скидки
Главная Хоккей Новости

Салават Юлаев — Северсталь, результат матча 28 декабря 2025 года, счет 2:1 Б, КХЛ 2025/2026

Дебютный гол Бутузова за «Салават Юлаев» помог уфимцам обыграть «Северсталь»
Комментарии

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и череповецкой «Северсталью». Победу одержали хозяева со счётом 2:1 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
Б
Северсталь
Череповец
1:0 Бутузов (Хохряков, Панин) – 49:36 (5x5)     1:1 Лишка (Абросимов, Давыдов) – 55:52 (5x5)     2:1 Сучков – 65:00    

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. На 50-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Бутузов. Эта шайба стала дебютной для форварда в составе уфимского клуба. Текущий сезон Бутузов начинал в составе новосибирской «Сибири». Передачами отметились Пётр Хохряков и Григорий Панин. На 56-й минуте матча Адам Лишка сравнял счёт. По буллитам победу одержали хозяева. Два броска реализовал форвард «Салавата Юлаева» Егор Сучков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии
