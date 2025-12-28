Дебютный гол Бутузова за «Салават Юлаев» помог уфимцам обыграть «Северсталь»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Салаватом Юлаевым» и череповецкой «Северсталью». Победу одержали хозяева со счётом 2:1 по буллитам.

Долгое время команды не могли открыть счёт в матче. На 50-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Бутузов. Эта шайба стала дебютной для форварда в составе уфимского клуба. Текущий сезон Бутузов начинал в составе новосибирской «Сибири». Передачами отметились Пётр Хохряков и Григорий Панин. На 56-й минуте матча Адам Лишка сравнял счёт. По буллитам победу одержали хозяева. Два броска реализовал форвард «Салавата Юлаева» Егор Сучков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.