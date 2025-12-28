Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дмитрий Квартальнов стал первым тренером в истории КХЛ, достигшим отметки в 1000 матчей

Дмитрий Квартальнов стал первым тренером в истории КХЛ, достигшим отметки в 1000 матчей
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов стал первым тренером в истории КХЛ, достигшим отметки в 1000 матчей. Юбилейным матчем для специалиста стала встреча с московским «Динамо», которая проходит в эти минуты в Минске. Счёт — 0:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 декабря 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
1-й период
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Шипачёв (Липский, Мороз) – 09:31 (5x5)    

Квартальнов стал шестым тренером в истории отечественного хоккея с 1000 игр после Владимира Крикунова, Валерия Белоусова, Виктора Тихонова, Зинэтулы Билялетдинова и Геннадия Цыгурова. Тренерский рекорд по количеству проведённых игр принадлежит Владимиру Крикунову – 1495 игр.

Квартальнов работал в КХЛ с шестью командами: «Северсталью», «Сибирью», ЦСКА, «Локомотивом», «Ак Барсом» и минским «Динамо».

Всего 10 тренеров имеют на своём счету более 500 игр в КХЛ: Квартальнов (1000), Крикунов (740), Никитин (724), Знарок (709), Билялетдинов (703), Кудашов (653), Назаров (647), Разин (599), Воробьёв И. (596), Скабелка (554).

Материалы по теме
Минское «Динамо» лидирует на Западе КХЛ. Каковы причины и не ждать ли спада?
Минское «Динамо» лидирует на Западе КХЛ. Каковы причины и не ждать ли спада?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android