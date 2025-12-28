Дмитрий Квартальнов стал первым тренером в истории КХЛ, достигшим отметки в 1000 матчей

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов стал первым тренером в истории КХЛ, достигшим отметки в 1000 матчей. Юбилейным матчем для специалиста стала встреча с московским «Динамо», которая проходит в эти минуты в Минске. Счёт — 0:0.

Квартальнов стал шестым тренером в истории отечественного хоккея с 1000 игр после Владимира Крикунова, Валерия Белоусова, Виктора Тихонова, Зинэтулы Билялетдинова и Геннадия Цыгурова. Тренерский рекорд по количеству проведённых игр принадлежит Владимиру Крикунову – 1495 игр.

Квартальнов работал в КХЛ с шестью командами: «Северсталью», «Сибирью», ЦСКА, «Локомотивом», «Ак Барсом» и минским «Динамо».

Всего 10 тренеров имеют на своём счету более 500 игр в КХЛ: Квартальнов (1000), Крикунов (740), Никитин (724), Знарок (709), Билялетдинов (703), Кудашов (653), Назаров (647), Разин (599), Воробьёв И. (596), Скабелка (554).