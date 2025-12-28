Президент КХЛ поздравил Дмитрия Квартальнова с достижением 1000 матчей в лиге

Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова с 1000-м матчем в КХЛ. Он стал первым тренером в истории лиги, достигшим этой отметки.

«Сегодня мы чествуем человека-легенду, который первым среди тренеров достиг вершины в 1000 матчей в лиге. Эта цифра символизирует стойкость, мужество, силу, любовь и преданность хоккею, за что мы благодарны Дмитрию Вячеславовичу. Также мы говорим ему спасибо за развитие игроков, клубов и лиги, за удовольствие, полученное от игры его команд. Отдельные слова благодарности – его семье, команде и болельщикам, которые на протяжении всей карьеры были с ним рядом. Желаю успехов и новых больших побед!» — цитирует Морозова официальный сайт КХЛ.