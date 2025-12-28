Дмитрий Квартальнов высказался о достижении 1000 матчей в КХЛ

Главный тренер «Динамо» Минск Дмитрий Квартальнов поделился эмоциями от достижения 1000 матчей в Континентальной хоккейной лиги. Он стал первым тренером в истории лиги, достигшим этой отметки.

«Слова благодарности президенту КХЛ Алексею Морозову, руководителям минского «Динамо», всему клубу, семье, тренерам, с кем работал и работаю, всем игрокам. И, конечно, вам, «Минск-Арена», вы – тот двигатель, который толкает нас вперёд. Спасибо за любовь и уважение к команде!» — цитирует Квартальнова официальный сайт КХЛ.

Квартальнов работал в КХЛ с шестью командами: «Северсталью», «Сибирью», ЦСКА, «Локомотивом», «Ак Барсом» и минским «Динамо».