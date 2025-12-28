Десятков: игроков «Лады» сегодня можно похвалить. Но с одним исключением

Главный тренер «Лады» Павел Десятков оценил поражение в матче с «Авангардом» (3:4 Б).

«У нас было две очень плохих игры, в Минске хоть как-то сражались, а дома с «Трактором» выглядели безобразно. На этом фоне ребята вышли с желанием реабилитироваться, и их можно похвалить сегодня. Но с одним исключением: критерий оценки всех наших действий – это результат. Мы могли сегодня заработать два балла, вели в счёте, подвели нас удаления наши. Игра в меньшинстве у нас страдает, как и большинство, сегодня это сказалось, хоть и забили дважды в большинстве. Необходимость нахождения в команде мастеров как раз и определяют буллиты, у Омска сегодня оказалось на одного мастера больше. Могу похвалить вратаря, он делал всё, чтобы мы сегодня выиграли», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.