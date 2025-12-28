Главный тренер «Лады»: исключить равнодушие в команде — самое главное для меня сейчас

Главный тренер «Лады» Павел Десятков оценил игру команды в матче с «Авангардом» (3:4 Б) и отметил, что ему понравилась самоотдача игроков.

«Удержать определённый уровень – это главная сложность. В ноябре мы вышли на такой уровень, набирали очки почти в каждом матче, но потом подкосили нас определённые обстоятельства. Сегодня, по крайне мере, была борьба, команда, самоотверженность, не было равнодушных. Самое главное для меня сейчас – исключить равнодушие в команде. Такие слова вообще неуместно говорить в видах спорта, где есть единоборства, но иногда приходится.

В формате «5 на 3» не хватило нам агрессии в завершении. Пока готовили комбинацию, время закончилось. Такой формат – это больше индивидуальное мастерство игрока, который берёт на себя ответственность за завершение», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.